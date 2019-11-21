شكرا لقرائتكم سيطرة مصرية علي التشكيلة المثالية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية المقرر أقامتها غداً الجمعة ، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما ينتظر حسم صاحب البطاقة الثالثة، من خلال مباراة جنوب أفريقيا وغانا. Advertisements ويعتبر اللاعبين الأقرب للانضمام إلي التشكيلة المثالية هم ، رمضان صبحي ومصطفي محمد ومحمد صبحي وأحمد فتوح وعبد الرحمن مجدي وعمار حمدي وأسامة جلال . ومن المنتظر، ان يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن التشكيلة المثالية عقب المباراة النهائية لبطولة افريقيا.

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