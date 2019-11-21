شكرا لقرائتكم بيراميدز ينهي معسكر المغرب استعدادا لاستئناف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق بيراميدز تحت قيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، معسكره المغلق الذى أقيم بالمغرب، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى والمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

واستغل الفرنسى سبستيان ديسابر فترة توقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى، استعدادًا لمواجهة أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 1 ديسمبر المقبل.

وتغادر بعد قليل بعثة بيراميدز مدينة مراكش فى طريق العودة إلى القاهرة صباح غدًا الجمعة بعد انتهاء معسكر الإعداد الذى امتد لعشرة أيام وتخلله مباراة ودية أمام الوداد المغربى، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.