شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد الخطاب على إقامة مباراة أول أغسطس الأنجولي يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع. وأكد الخطاب على الحصول علي إقامة مباريات الزمالك في الدوري بحضور 5 آلاف مشجع "3 آلاف عضو من الجمعية العمومية، و1500 بكشوف من وزارتي الشباب والتعليم، و500 للفريق الضيف".

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