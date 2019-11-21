شكرا لقرائتكم بلعمري يعود إلى الشباب.. وكماتشو يحضر التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري، يوم الخميس، للمشاركة في تدريبات فريقه الشباب، عقب غيابه عن التدريبات السابقة دون عذر مسبق بعد فراغه من الاستحقاقات الدولية برفقة منتخب بلاده.

ولعب بلعمري في مباراتي منتخبه أمام زامبيا وبوتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2020 في الكاميرون.

وشهدت تدريبات الشباب أيضا تواجد البرازيلي كماتشو، ورحب النادي في حسابه الرسمي على "تويتر" باللاعب السابق، قائلا: "الموسيقار" البرازيلي كماتشو في معقل "الليوث" بعد طول غياب.

كماتشو خلال حضوره التدريبات

ويسعى الشباب لاستعادة توازنه حينما يستضيف نظيره الفيحاء، يوم الجمعة، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وتوقفت انطلاقة الشباب عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام التعاون 3-1، ليبقى في المركز السادس برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر ووصيفه النصر.