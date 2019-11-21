لائحة الكاف تهدد الزمالك بالعقوبات في حالة الانسحاب من السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على موقف إدارة ناديه، الرافض للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي حال إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات سابقة أطلقها 19 أكتوبر الماضي: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك."

وأضاف: "لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع."

عاد مرتضى منصور بتصريحات جديدة، لإذاعة تونسية أن الزمالك لن يخوض المباراة في الدوحة، مضيفًا أنه سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الأمر.

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وتابع منصور: "لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض، كيف أخوض مباراة السوبر في دولة تُثير القلق في كل الوطن العربي، أنا مستعد أن أخوض هذه المباراة في ملعب الترجي ووسط جماهيره لكن لن أخوض المباراة في قطر."

لكن ما هي العقوبة التي تنتظر الفريق الذي برفض خوض كأس السوبر الأفريقي؟ هذا ما توضحه لائحة الكونفدرالية الإفريقية.

تقول المادة الثانية من باب كأس السوبر: "الفريق الفائز بالكونفدرالية، ويرفض لعب كأس السوبر لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري ولا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية، عندما يكون من حق الفريق المشاركة."

كما توضح اللائحة العقوبة المالية التي ستوقع على الفريق: "بالإضافة إلى ذلك، على هذا الفريق أن يدفع أقصى غرامة ممكنة."