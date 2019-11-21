محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني: أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير القادم في قطر، كما حدد نظام التأهل لكأس العالم للأندية 2021. وشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي أقيم بالقاهرة اليوم الخميس على مجموعة من القرارات التي تتعلق ببطولات الأندية. Advertisements وأكد "كاف" أن كأس السوبر الإفريقي سوف يقام في العاصمة القطرية الدوحة 14 نوفمبر 2020، بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك حامل لقب الكونفدرالية. وجاء القرار الثاني بخصوص نظام التأهل لكأس العالم للأندية 2021 بنظامها الجديد حيث تم الاستقرار على تأهل البطل، والوصيف وصاحب المركز الثالث من دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021. كما أعلن الاتحاد الإفريقي عن استحداث 3 جوائز جديد سيتم التنافس عليها، هي أفضل لاعب في بطولات الأندية، وأفضل رئيس نادي، جائزة خاصة للإسهام في المجتمع.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. كاف يعلن موعد سوبر الترجي والزمالك.. و3 أندية تتأهل لمونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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