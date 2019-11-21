مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موعد عودة الخطيب للقاهرة وآخر تطوراته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى القاهرة فجر الجمعة، قادما من فرنسا بعد رحلة علاجية.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أنه لم يتحدد بعد موقف الخطيب من حضور اليوم الأول للجمعية العمومية، لضيق الوقت.

وتقام الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي على مدار يومي الجمعة والسبت.

Advertisements

وأشار المصدر أن الخطيب سيعود بعد أسبوعين إلى فرنسا لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج، ولكن تبدو حالته العامة طيبة، وبصحة جيدة.

كما أرسل الخطيب الأشعات اللازمة إلى أحد الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع عليها، وإذا استدعى الأمر سيتجه الخطيب من فرنسا إلى أمريكا مباشرة للخضوع للعلاج هناك.

ويعاني الخطيب من آلام في العمود الفقري، استدعت إجرائه جراحة العام الماضي في ألمانيا.

وكشفت الفحوصات والآشعات التى أجراها الخطيب، مؤخرا فى إحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض بالاضافة الى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى الامر الذى يترتب عليه الآلآم الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.