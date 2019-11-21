محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لن يخوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر، مؤكدًا أنه مستعد لخوض هذه المباراة في تونس.
وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين الترجي بطل دوري الأبطال وبين الزمالك بطل الكونفدرالية يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف منصور من خلال تصريحات لإذاعة ifm التونسية أن الزمالك لن يخوض المباراة في الدوحة، مضيفًا أنه سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الأمر.
وقال منصور: "لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض، كيف أخوض مباراة السوبر في دولة تُثير القلق في كل الوطن العربي، أنا مستعد أن أخوض هذه المباراة في ملعب الترجي ووسط جماهيره لكن لن أخوض المباراة في قطر."
واختتم: "حتى لو قرر الاتحاد الإفريقي استبعاد الزمالك من البطولات الإفريقية سأشارك في البطولات العربية أفضل."
كانت هذه تفاصيل خبر "لن ألعب حتى لو استبعد الزمالك".. مرتضى منصور يرفض خوض مباراة السوبر بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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