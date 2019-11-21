فرانس فوتبول: مرتضى يبحث عن مخرج بعد تهديداته لـ"كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
ذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك يحاول في الوقت الحالي اقناع إدارة الترجي التونسي بعدم السفر إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي.
وقالت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار أن مرتضى منصور يدرك أن الاتحاد الإفريقي سوف يتعامل بقسوة مع تهديداته بشأن السفر إلى قطر في حالة عدم إرسال فريقه إلى العاصمة القطرية لخوض المباراة.
ويحاول مرتضى - وفقًا لما ذكرته الصحيفة - استخدام علاقته الودية مع الترجي من أجل توحيد وجهات النظر ورفض خوض اللقاء ليغيب الفريقين عنه.
ويبقى موقف الترجي من اللقاء غير معلوم حتى الآن، بعدما اعترض في النسخة الماضية على عدم إقامته في تونس بالرغم من كونه بطل دوري أبطال أفريقيا ثم خسر البطولة لصالح الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 2-1.
وأتى قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة السوبر في الدوحة بالرغم من تحديد مرتضى منصور في وقت سابق بعدم خوض اللقاء إذا أقيم بقطر.
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