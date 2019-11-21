الزمالك يواصل تصدر دوري اليد والأهلي يطارده

نجح فريق كرة اليد بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز اليوم الخميس على نظيرة فريق البنك الأهلي بنتيجة 33-24 في الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري المحترفين لموسم 2019-2020.

وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بفوز الزمالك ايضاً بنتيجة 15-14 ، في المباراة التي أقيمت بصالة القوات المسلحة المغطاة .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 40 نقطه في

المركز الأول، فيما حصل فريق البنك الأهلي من الخسارة على نقطة وحيدة ليصل رصيده إلى 27 نقطة محتلاً بهم المركز العاشر بجدول الترتيب.

كما نجح الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيرة فريق الجزيرة بنتيجة 34-27 في الجولة الرابعة عشر من المسابقة .

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وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بفوز الأهلي ايضاً بنتيجة

17-11، في المباراة التي أقيمت بصالة ميت عقبة المغطاة .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطه في

المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

فيما حصل فريق الجزيرة من الخسارة على نقطة وحيدة ليصل رصيده إلى 30 نقطة محتلاً بهم المركز الثامن بجدول الترتيب.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة الدوري الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع الأهلي، حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.