فاز النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للرجال والسيدات في منافسات الكاتا التي انتهت فعالياتها في الصالة المغطاة بأكاديمية الشرطة. فعلى صعيد الرجال.. جاء الأهلي في الصدارة بإجمالي 50 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الثاني. صاحب المركز الثاني. وجاء المركز الثالث من نصيب طلائع الجيش يليه حدائق الأهرام فالزمالك ثم نادي المريخ البورسعيدي فبورفؤاد فالنوبي العام التابع للاسماعيلية. واحتل الصيد بالمحلة المركز التاسع Advertisements يليه الرباط والأنوار البورسعيدي وأخيرا تليفونات بني سويف. يليه الرباط والأنوار البورسعيدي وأخيرا تليفونات بني سويف. وعلى صعيد السيدات، تصدر الأهلي الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق أربع نقاط عن الرواد بالشرقية الوصيف، يليه طلائع الجيش فالزمالك ثم مركز شباب الزوامل التابع للشرقية. واحتل النوبي العام بالاسماعيلية المركز السادس يليه القناة فمركز شباب باروط التابع لبني سويف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي بطل الدوري للرجال والسيدات في منافسات "الكاتا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.