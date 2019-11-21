تعرف علي العقوبة المتوقعة على الزمالك حال انسحابه من السوبر الافريقي

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على رفضه التام لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي في قطر في فبراير المقبل، وهدد بالإنسحاب منها إن لم يتغير مكان اللقاء.
وأعلن رئيس الزمالك اليوم عبر أحد الإذاعات التونسية، إنه لن يخوض لقاء السوبر في قطر، وسيتحمل أي عقوبات من الكافحتى وإن وصلت إلى الحرمان من المشاركة بالبطولات الافريقية.
وسيتعرض الزمالك حال إنسحابه للعديد من العقوبات بحسب لائحة الإتحاد الافريقي المادة الثانية من باب كأس السوبر، والتي ستكون أحدها دفع الفريق الأبيض لأقصى غرامة مالية ممكنة.
كما أن اللائحة تنص على أن الفريق الفائز بالكونفدرالية ويقرر عدم خوض السوبر الافريقي، فإنه لا يحق له الدفاع عن لقبه والمشاركة في الكونفدرالية بالموسم التالي، كما أن الزمالك كذلك قد يصبح مهدد بعدم المشاركة في أي من بطولات الإتحاد الأفريقي لثلاثة نسخ متتالية، والتي يملك فيها حق المشاركة.
يذكر ان الزمالك يخوض لقاء السوبر الافريقي كبطل للكونفدرالية، ويواجه الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.
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