كوادرادو يجدد عقده مع يوفنتوس حتى 2022

جدد اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو نجم يوفنتوس الإيطالي، عقده مع السيدة العجوز لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
وأعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، عن تجديد عقد كوادرادو حتى عام 2022.
وكان اللاعب انضم الي صفوف يوفنتوس في موسم 2015 قادمًا من فريق تشيلسي الإنجليزي علي سبيل الاعارة، قبل أن يجدد البيانكونيري إعارته في 2016، ويقوم بشرائه رسميًافي 2017.
واستطاع كوادرادو أن يشارك اليوفي في تحقيق لقب الدوري الإيطالي لثلاثة مواسم متتالية، وأصبح من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، خاصة مع قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز.
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