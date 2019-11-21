مرتضى منصور: لن أخوض السوبر الافريقي في قطر مهما حدث

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على رفضه التام لخوض مباراة السوبر الافريقي ضد الترجي التونسي في قطر.

وقال منصور في تصريحات لإذاعة تونسية "الزمالك لن يخوض مباراة الترجي في الدوحة، ومجلس الإدارة سيجتمع، ومن ثم سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن رفضه اللعب في قطر".

وواصل "مهما حدث لن أخوض مباراة السوبر في قطر،

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فلا يمكن أن ألعب لقاء في دولة تثير الأزمات في الوطن العربي وليس في مصر فقط، ولا توجد لدي أي مشكلة في اللعب على ملعب الترجي ووسط جماهيره، ولكني لن ألعب في قطر تحت أي ظرف من الظروف".

وأختتم: "حتى لو قرر الاتحاد الإفريقي استبعاد الزمالك من البطولات الإفريقية سأشارك في البطولات العربية أفضل، ولكن الزمالك لن يتراجع عن قراره برفض اللعب في قطر".

وكان الإتحاد الافريقي أعلن إقامة مباراة السوبر بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، بقطر في فبراير المقبل.

وذلك بعد أن تم تأجيل اللقاء من أكتوبر الماضي، بسبب أزمة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الترجي والوداد المغربي، قبل أن يتم حسمها لصالح الفريق التونسي.