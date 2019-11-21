تعرف على نتائج الجولة الرابعة عشر من دوري كرة اليد رجال

حقق كل من فريقي الأهلي والزمالك لكرة اليد، الفوز في منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين رجال لكرة اليد، التي أقيمت اليوم الخميس. وجاءت نتائج الجولة كالتالي: فوز الزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 24/33 فوز الأهلى على الجزيرة بنتيجة 27/34 فوز الأوليمبى على الحوار بنتيجة 24/27 فوز سموحة على أكتوبر بنتيجة Advertisements 26/27 26/27 فوز الزهور على المعادى بنتيجة 22/25 فوز هليوبلس على جزيرة الورد بنتيجة 20/30 فوز طلائع الجيش على حدائق الأهرام بنتيجة 31/36 فوز سبورتنج على أصحاب الجياد بنتيجة 25/31 فوز الطيران على الفيوم بنتيجة 19/21

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