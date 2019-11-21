غداً.. منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة يدخل معسكر استعدادا لتصفيات افريقيا

يدخل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبداللطيف معسكره المغلق الثالث بعد غدا السبت ويستمر حتي يوم الاربعاء القادم ضمن الاستعدادات لتصفيات افريقيا تحت 20 سنة المقرر لها فبراير القادم والمؤهلة لكاس العالم. تقام تدريبات المنتخب علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة علي فترتين صباحية ومسائية يتخلله مباراة ودية يوم الثلاثاء امام فريق وادي دجلة. ويضم المعسكر 24 لاعبة ويشهد انضمام المحترفتان في الدوري الامريكي نادية رمضان المحترفة بنادي ''شيكاغو اف سي'' Advertisements وليلي يوسف المحترفة بفريق جامعة ''جون هوبيكن'' كما يضم المعسكر حبيبة خالد وفرح سمير والهام هاني في حراسة المرمى وايمان حسن وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري وهاجر احمد وادي عماد ونادين الشافعي واسراء فرج ومروة طلعت وندي الغريب واميرة محمد ونادين غازي وسيلينا صاروفيم ورانا ايهاب ودانا ندي وليلي زاهر وشروط ابراهيم وبسمه محمد وامل ناصر وليلي يوسف المحترفة بفريق جامعة ''جون هوبيكن'' كما يضم المعسكر حبيبة خالد وفرح سمير والهام هاني في حراسة المرمى وايمان حسن وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري وهاجر احمد وادي عماد ونادين الشافعي واسراء فرج ومروة طلعت وندي الغريب واميرة محمد ونادين غازي وسيلينا صاروفيم ورانا ايهاب ودانا ندي وليلي زاهر وشروط ابراهيم وبسمه محمد وامل ناصر وتواصل منار السيد الغياب عن معسكر المنتخب الوطني للاصابة تمزق في اربطة القدم اليسري فيما تشارك سيلينا صاروفيم في المعسكر رغم اصابتها بتمزق في اربطة اليد. و اكد مصطفي منير المدرب العام للمنتخب الوطني ان الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف يسعي للتركيز علي الشق الفني بشكل كبير خلال هذا المعسكر النواحي الخططية وطريقة اللعب والتحركات الدفاعية والهجومية. من جانبها قالت هناء المهيري اخصائي التغذية انها نجحت في خفض اوزان لاعبات المنتخب بشكل ملحوظ من خلال البرنامج الغذائي الذي تم وضعه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف والدكتور وليد منظور طبيب الفريق مما ساهم في ارتفاع مستواهم الفني والبدني.

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