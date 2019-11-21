ذكرت تقارير فرنسية ان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك يحاول اقناع فريق الترجي التونسي بعدم السفر إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي. وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يدرك أن الاتحاد الإفريقي سوف يتعامل بقسوة مع تهديداته بشأن السفر إلى قطر في حالة عدم إرسال فريقه إلى العاصمة القطرية لخوض المباراة. تهديداته بشأن السفر إلى قطر في حالة عدم إرسال فريقه إلى العاصمة القطرية لخوض المباراة. واشارت الصحيفة ان مرتضي منصور يحاول استخدام علاقته الودية مع الترجي من أجل توحيد وجهات النظر Advertisements ورفض خوض اللقاء ليغيب الفريقين عنه. ورفض خوض اللقاء ليغيب الفريقين عنه. وكان الترجي الرياضي التونسي قدم اعتراض في النسخة الماضية، بسبب عدم إقامته في تونس بالرغم من كونه بطل دوري أبطال أفريقيا ثم خسر البطولة لصالح الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 2-1. والجدير بالذكر ان مرتضي منصور صرح في وقت سابق برفضه السفر الي قطر لخوض مباراة السوبر الافريقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة فرنسية: مرتضى منصور يستخدم علاقاته مع الترجي لعدم خوض السوبر الافريقي في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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