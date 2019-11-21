أبطال الجمهورية في الكاراتيه يشاركون ببطولة دول شمال أفريقيا

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهرواي الموافقة على مشاركة اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة الجمهورية في نسخة الموسم الماضي ببطولة دول شمال إفريقيا التي ستقام بتونس.
وسيكون من حق اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة الجمهورية المشاركة في فعاليات بطولة دول شمال إفريقيا على نفقتهم الخاصة أو الأندية التي يمثلها كل منهم.
أكد الدهرواي أن بطولة شمال إفريقيا هي تعتبر بمثابة فرصة للاعبين للاحتكاك بمختلف المدارس وستكون الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لحصد الميداليات المتنوعة.
يذكر أن بطولة دول شمال إفريقيا ستقام في تونس خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير المقبل.
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