” الجنرال ” فاخر مديراً فنياً لحسنية أكادير

أعلن نادي حسنية أغادير المغربي، الخميس، تعيين محمد فاخر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “عينت إدارة نادي حسنية أغادير محمد فاخر كمدرب للفريق الأول، وسيتم تقديم المدرب الجديد لنادينا رسمياً في مؤتمر صحفي سيعقد قريبًا، دون الكشف عن مدة التعاقد أو المقابل المالي الذي سيتقاضاه نظير توليه المسؤولية الفنية.
وسيتولى فاخر تدريب الفريق الكروي خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميجيل جاموندي الذي تمت إقالته من تدريب الفريق لسوء النتائج.
وسبق لفاخر تدريب العديد من الفرق المغربية الجيش الملكي والرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي والمغرب التطواني بالإضافة إلى المنتخب المغربي الأول ومنتخب المحليين، كما سبق له تدريب النجم الساحلي التونسي.
ومن أبرز إنجازاته على الصعيد التدريبي التتويج ببطولة كأس العرش المغربي والدوري المحلي وكأس الاتحاد الإفريقي “الكونفيدرالية”.
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