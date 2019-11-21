تعديل موعد انطلاق بطولة خليجي 24 في قطر

يبدأ المنتخب القطري تدريباته الجماعية مساء غداً الجمعة، بعد إنتهاء فترة الراحة التي منحها المدرب الأسباني فيليكس سانشيز للفريق لمدة 48 ساعة عقب عودتهم من طاجكستان و الفوز على المنتخب الأفغاني 1 / صفر في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023لكرة القدم.

ويستعد الفريق القطري لبطولة كأس الخليج(خليجي 24) والتي تستضيفها الدوحة بين يومي 26 -11-2019 ،و يوم 8-12-2019 بمشاركة ثماني منتخبات.

ومن المنتظر ان يتواجد في تدريبات الفريق القطري 28 لاعبا ، على أن يتم اختيار القائمة النهائية وفق ضوابط مسابقات إتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قبل 3 أيام من انطلاق البطولة، واللاعبون هم: سعد الشيب ويوسف حسن ومحمد البكري وفهد يونس (لحراسة المرمى).. سالم الهاجري وطارق سليمان وخوخي بوعلام وحسن الهيدوس وأكرم عفيف وبسام الراوي والمعز علي وكريم بوضياف ومحمد موسى وعلي عفيف وأحمد فتحي ويوسف عبد الرزاق، مصعب خضر وبيدرو ميجويل والمهدي علي ومحمد مونتاري وإسماعيل محمد وأحمد علاء ومؤيد حسن وعبد العزيز حاتم وعبد الرحمن فهمي وفهد شنين وعبد الله الأحرق وأحمد معين.

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلا من العراق واليمن والامارات، ويواجه في مباراة الإفتتاح منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل في إفتتاح البطولة بستاد خليفة الدولي .