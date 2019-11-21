رسمياً .. الكاف يؤكد إقامة السوبر الإفريقى

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المصري بطل كأس الاتحاد (الكونفيدرالية)، ستقام في 14-2-2020 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكر (كاف) في بيان له، اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الإتحاد في القاهرة، شهد الأتفاق على عدة نقاط كان أولها إقامة مباراة السوبر في الدوحة، وهي المباراة التي كان من المقرر إقامتها في شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف البيان أن (كاف) اعتمد تأهل الأندية الثلاث الأولى إلى بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام عام 2021 بمشاركة 24 ناديًا.

كما قرر الإتحاد الأفريقي فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الرياضية، والتي تتولى عملية التسويق لمسابقات (كاف) فضائيًا.

واستحدث الإتحاد الأفريقي نظامًا جديدًا لجوائزه، حيث سيمنح جائزة لأفضل لاعب أفريقي في مسابقات الأندية، وأفضل رئيس ناد في القارة بالإضافة إلى جائزة تقديرية خاصة بالمساهمات المجتمعية.