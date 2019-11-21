نيمار يفجر غضب "توخيل" بعد سفره إلى مدريد

أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، أنه غاضب بشدة من تصرف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الفرنسي.



وبسؤاله عن موقفه من تواجد نيمار في مدريد لحضور منافسات كأس ديفيز للتنس، أجاب توخيل "ماذا يمكنني أن أفعل، لست والده أو رجل شرطة، بل أنا مدرب الفريق".



وأضاف "أما بخصوص كوني المدير الفني، فإنني لا أقبل هذه الرحلة على الإطلاق، الأمر واضح، الوقت غير مناسب ليفقد نيمار تركيزه".



وأشار "لقد تصرف نيمار باحترافية على مدار الأسبوعين الماضيين، وكان يعمل أكثر من زملائه وظهر بشكل جيد في التدريبات الجماعية والفردية، يمكنه أن يلعب مباراة ليل غدا ولكن ليس لمدة 90 دقيقة، سنقرر خلال ساعات إذا كان سيشارك أساسيا أم بديلا".



ولفت توخيل "نيمار يمكنه اللعب كجناح أو رأس حربة، لقد أجاد هذا الدور في مباراة بوردو حيث لعب بجواره سارابيا وآنخيل دي ماريا على الجناحين، ثم دفعت بكيليان مبابي"



وواصل "نيمار يمكن توظيفه في أكثر من خطة سواء 4-3-3 أو 4-2-3-1، ففي حالة اللعب بثلاثي هجومي، يمكن لنيمار أن يلعب جناحا أو رأس حربة".



وأشار في سياق آخر، إلى غياب كل من ماركو فيراتي وأندير هيريرا ولوي مبي سوه، مضيفا "مبابي يعاني من وعكة صحية هذا الأسبوع، وبدأ التدرب مع الفريق اليوم، لذا علينا الانتظار لحسم إمكانية مشاركته من عدمها".



ورفض توخيل التقليل من شأن منافسه، مشددا "أرفض اعتبار مواجهة ليل بمثابة اختبار أو إعداد لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال، لأن ليل يشارك أيضًا في التشامبيونزليج هذا الموسم، وتبقى مواجهته صعبة، فهو متميز في الهجمات المرتدة لأنه فريق سريع".



وانتقل توخيل لانتقاد جدول مباريات فريقه، مشيرا "لا أفهم الإصرار على إقامة مبارياتنا يوم الجمعة، لقد سبق أن تكرر الأمر مرتين، ويضطرنا للبحث عن حلول، لقد قدمنا مباراة جيدة أمام نيس وفزنا 4-1، وتنتظرنا 3 مواجهات صعبة أمام ليل ثم ريال مدريد وموناكو، وما يزيد الأمر صعوبة أن الفريق لم يتدرب بكامل قوته بعد فترة التوقف الدولي".



واستطرد تصريحاته "بعودة نجوم الفريق من الإصابات، سيكون أمامي تحدي للتعامل مع (الأنا) الخاصة بهم، ولكن من المهم أن يفكر الجميع في مصلحة الفريق، الأنانية ليست ظاهرة سلبية بل غريزة طبيعية في أي لاعب رائع، ولكن يجب تقبل أنه لن نفوز بفضل لاعب واحد فقط".



وأتم "إذا كانت كل العناصر الهجومية جاهزة، سيكون علينا اتخاذ قرارات صعبة يجب على الجميع احترامها وتقبلها، نشارك في عدة بطولات وكل لاعب يجب أن يثبت جدارته في المشاركة بشكل أساسي".



المصدر: وكالات