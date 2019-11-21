"ماني" يرد على أسباب عدم تناوله الكحول

مرة جديدة يسلط الضوء على الحياة الشخصية للمهاجم ساديو ماني قائد منتخب السنغال وهداف ليفربول، وخصوصا التزامه بممارسة شعائره الدينية بصفته مسلما.



ولدى جوابه عن أسباب عدم احتسائه الخمر والكحوليات، قال ماني "لم ولن أقترب من الكحول.. الدين مهم جدا بالنسبة لي.. أحترم قواعد الإسلام وألتزم بشعائره.. أصلي خمس مرات في اليوم بشكل دائم".



وكان ماني نال إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يساعد أحد العمال في حمل زجاجات مياه منتخب بلاده قبل مباراته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.



وظهر ماني (27 عاما) في مقطع الفيديو وهو ينزل من حافلة أسود التيرانغا على أبواب ملعب مباراتهم مع الكونغو الأربعاء الماضي، وبدلا من أن يتوجه مثل سائر اللاعبين إلى غرفة الملابس، ساعد العامل الذي ينقل أمتعة الفريق وحمل صندوقي مياه معه.



وفي السابق نشر مقطع فيديو لماني وهو ينظف المراحيض في أحد مساجد مدينة ليفربول أيضا.



وقاد ماني المنتخب السنغالي لتصدر المجموعة التاسعة بست نقاط في تصفيات الأمم الأفريقية 2021.



وحقق منتخب "أسود التيرانغا" فوزين من مباراتين على الكونغو بهدفين دون رد وإسواتيني 4-1.

المصدر: مواقع إلكترونية

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