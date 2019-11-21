ريال مدريد يخسر جهود فاسكيز مجدداً

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن لاعب خط وسطه لوكاس فاسكيز تعرّض الخميس لكسر في إصبع قدمه دون تحديد مدة غيابه.



وقال النادي الملكي في بيان له "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا لوكاس فاسكيز (28 عاما) اليوم، تم تشخيص حالته من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد على أنها كسر في عظمة مقدمة الإصبع الكبير للقدم اليسرى".



واشار بيان الفريق الملكي إلى أنه سيبقى يلاحظ مدى تطور علاج لاعبه دون الإشارة للفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب.



ووفقاً للصحف الإسبانية، فإن الكسر حدث عندما سقط أحد الأوزان على قدمه اليسرى أثناء التدريب في صالة الأحمال.



ويأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة اسابيع من عودة فاسكيز من إصابة في ربلة الساق أبقته بعيداً عن الملاعب لما يقارب الشهر.

المصدر: فرانس برس

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