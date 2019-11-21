رياضة | محمد صبحي حارس المنتخب الأولمبي لـ "الخليج 365 الرياضي" :حلمنا تحقق بالصعود للأولمبياد.. وأسعي للمشاركة مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صبحي حارس المنتخب الأولمبي لـ "الخليج 365 الرياضي" :حلمنا تحقق بالصعود للأولمبياد.. وأسعي للمشاركة مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك، عن جاهزية منتخب مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة بمصر.

وسيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب كوت ديفوار الأولمبي غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى نهائي البطولة بعدما تأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020.

وقال حارس منتخب مصر الأولمبي لـ "الخليج 365 الرياضي" :"الحمدلله حلمنا تحقق بالوصول للأولمبياد وأشكر جماهير مصر التى وقفت بجانبنا طول البطولة وفى ضهرنا كل المباريات، وأشكر الجهاز الفني الذى يدعمنا واللاعبين الرجالة والحمدلله عملنا اللى علينا والجماهير شعرت بذلك طوال المباريات لذلك كانت تدعمنا، حتى إذا كان المنتخب لم يفوز خلال مباراة جنوب إفريقيا الأخيرة كانت الجماهير لم تشعر بالزعل لأنها تري ما نفعله ونسعي للفوز دائمًا وكنا نعطى طوال المباريات مليون ٪ وليس 100% ".

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وعن مباراة نصف نهائي البطولة أمام جنوب إفريقيا والفوز بثلاثية خلال الشوط الثاني قال صبحي :" كان كل ما يدور في عقلنا طوال مباراة جنوب إفريقيا هو دعم جماهيرنا وأيضا أهلنا الذى بالطبع يفتخروا بنا الأن، فى كل بيت للاعب مننا لذلك تحدثنا سويا كلاعبين إن الجماهير لابد أن نسعدها وأيضا نسعد أهالينا ".

وعن طموحه بعد المشاركة أساسيا طوال مباريات مصر بالبطولة قال حارس الزمالك :" طموحى بالطبع إنى ألعب فى بطولة الدوري من أجل المشاركة بالأولمبياد وأنا سأسعي لذلك ".

وعن نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام ساحل العاج قال حارس الفراعنة :" مباراة هامة وقوية وسنفعل ما علينا ولابد أن نختم البطولة بشكل جيد ونحقق البطولة ".

وعن دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قال :" الوزير دائما معنا ويساندنا أشكره جدا وأشكر السيد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، دائما معنا ويساندنا".