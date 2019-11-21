رياضة | كواليس المران الأخير للفراعنة قبل نهائي إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس المران الأخير للفراعنة قبل نهائي إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم منتخب مصر الأولمبي تدريباته مساء اليوم الخميس علي ملعب بتروسبورت، استعداداً لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام التي تستضيفها مصر، وتنتهي غدا بلقاء قوي على ستاد القاهرة الدولى.

منتخب مصر الأولمبي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة كوت ديفوار فى نهائي كأس أمم إفريقيا

وبدأ المران بمحاضرة فنية من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، تحدث خلالها عن ضرورة مواصلة الأداء الجيد الذى كان عليه اللاعبون طوال البطولة، من أجل الفوز باللقب، وإسعاد الجماهير التى من المؤكد حضورها.

شركة تذكرتي تعلن نفاذ تذاكر كأس الأمم الإفريقية

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وأعلنت شركة تذكرتي عن نفاذ تذاكر مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة ،والمقرر اقامتها غدآ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.

وعقب المحاضرة خاض اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف كمال عبد الواحد مخطط الاحمال، أعقبها تدريبات فنية، وخاض حراس المرمي عمر صلاح ومحمد صبحي وعمر رضوان، مرانًا قويًا تحت إشراف اسامة عبدالكريم مدرب الحراس.

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوز كبير على نظيره منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي بثلاثيه دون رد ليتاهل الفراعنه لنهائي البطولة الإفريقية المقامة بمصر وتنتهى يوم الجمعة بمواجهة قوية بين منتخب مصر الأولمبي وكوتديفوار الأولمبي وصعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020 رفقة كوتديفوار الذى صعد أيضا للأولمبياد بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح.