رياضة | نجم النصر يشعل مران الفريق بعد عودته من الإصابة

شارك عبد الله مادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

نجم النصر يشعل مران الفريق بعد عودته من الإصابة

وكان مادو قد تعرض إلى إصابة في الركبة، خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي.

ومن المتوقع أن يدفع روي فيتوريا، المدير الفني للنصر في مواجهة الوحدة، بثنائي الدفاع بيريرا وعمر هوساوي، على الرغم من تعافي مادو.

Advertisements

ونفذ فيتوريا في مران اليوم عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب، بحضور العضو الذهبي للنصر عبد الرحمن الحلافي.

ويستعد النصر، لمواجهة مضيفه فريق الوحدة، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب للدوري السعودي المحترفين، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يتواجد الوحدة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

