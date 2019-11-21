اونلاين | ’’يلا شووت’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Time Sport كورة لايف رابط ماتش مصر وساحل العاج يوتيوب تايم سبورت

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يلا شووت time sport يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع في نهائي كأس أفريقيا دون 23 عاماً ستكون متاحة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS HD10.

بإمكانكم متابعة نهائي افريقيا دون 23 عاماً بين مصر وكوت ديفوار في نقل مباشر وحصري عبر خدمات beIN SPORTS كورة لايف ماتش مصر اليوم.

مباراة مصر وكوت ديفوار تأتي كتتويج لمسار المنتخبين المتألقين في بطولة أمم أفريقيا دون 23 عاماً حيث بلغا النهائي وكذلك ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

أبدى قائد المنتخب الأولمبي المصري، رمضان صبحي، ثقته في زملائه والفريق ككل، في التتويج ببطولة أمم افريقيا تحت 23 عاماً، عندما يواجه "الفراعنة" نظيره كوت ديفوار، غداً الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة.

قال رمضان صبحي في مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس: "سعداء بالتواجد في النهائي، والتأهل لأولمبياد طوكيو، وتحقيق الأهداف التي وضعناها في البداية، وأشكر الله على أننا كنا سبباً في إسعاد الشعب المصري، وسنحاول المواصلة بالتتويج غداً".

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وأضاف: "حققنا الهدف الأول بالوصول للأولمبياد، والآن طموحنا زاد ونتمسك بالتتويج باللقب، خاصة وأنه على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأوضح: "الجماهير حافز قوي لإعطاء كل ما لدينا".

وتابع: "محمد صلاح أجرى اتصالاً هاتفياً بي للتهنئة على التأهل للأولمبياد، والوقت حالياً ليس مناسب للحديث عن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب في طوكيو علينا، أولاً أن نعطي اللاعبين الموجودة حالياً، حقها واللاعبين المصابين الذين غادروا قبل البطولة، وبعدها نتحدث عمن ينضم".

المباراة النهائية ستجرى على استاد القاهرة الدولي بتاريخ 22 نوفمبر الحالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.

ستكون المباراة منقولة في بث مباشر عبر beIN SPORTS HD10 وعبر خدماتنا الالكترونية عبر الانترنت بواسطة CONNECT.

سيتم وضع البث قبل بداية المباراة