شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي» تعلن نفاذ تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة تذكرتي عن نفاذ تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والمقرر اقامتها غدآ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.
جاء ذلك من خلال بيان عاجل تم نشره على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.
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