شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي» تعلن نفاذ تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة تذكرتي عن نفاذ تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والمقرر اقامتها غدآ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.

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جاء ذلك من خلال بيان عاجل تم نشره على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.