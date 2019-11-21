2030 سيارة المستقبل الوحيدة في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، تركي آل الشيخ عن سيارة المستقبل «سيارة 2030»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في منطقة «معرض الرياض للسيارات» بالجنادرية.
وأعلن آل الشيخ أن «سيارة 2030»، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصا لموسم الرياض، وتحديدا لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات، ويمكن لزوار المعرض اقتناؤها.
وانطلقت فعاليات منطقة «معرض الرياض للسيارات» المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، أمس وستستمر حتى الخميس المقبل، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.
إلى ذلك أصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، حيث خطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.
سيارة 2030
- هي الوحيدة من نوعها في العالمصممت خصيصا لمعرض الرياض للسيارات في موسم الرياض
- تصميم عصري ومواصفات مميزة عن باقي السيارات
- ستطرح للبيع في المزاد العالمي بالمعرض
- سيارة دفع رباعي بمحركين كهربائيين
- هيكل مصنوع بالكامل من الألمنيوم وألياف الكربون
- تصميم يلائم كل التضاريس بسرعة تصل إلى 200 كلم في الساعة
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