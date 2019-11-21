السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس أن لاعبه لوكاس فاسكيز سيغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة بكسر في إصبع القدم. وذكر النادي الملكي في بيان له «بعد الفحوص الطبية التي جرت أمس للاعبنا لوكاس فاسكيز، فإنه تم تشخيص حالته على أنه كسر في إصبع القدم اليسرى».



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كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم الريال من فاسكيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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