سباق عالمي ونزال تاريخي يزينان موسم الدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ينطلق موسم الدرعية المرتقب اليوم بمجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة والمختلفة، ويستهدف أكثر من مليون زائر طوال فترة الموسم الذي ينتهي في 21 ديسمبر المقبل.

وستسهم القيمة العالية للأسماء العالمية المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية المرتقبة في موسم الدرعية، لجذب أنظار العالم نحو المملكة كوجهة عالمية تضاهي أقرانها من دول العالم، فضلا عن تمكين الشركات السعودية من نقل الخبرات الدولية إلى بلادنا، بما يسهم في تحقيق أحد أهم أركان رؤية المملكة 2030.

Advertisements

وسيشهد «موسم الدرعية» الذي يقام في أراضي المنطقة التاريخية التي تحمل إرثا تاريخيا، والنقطة التي انطلق منها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن «يرحمه الله» مؤسسا وموحدا لأرجاء الجزيرة العربية تحت راية التوحيد اليوم، أولى الفعاليات الرياضية في هذا الموسم بانطلاق «سباق الفورمولا إي» على ميدان حلبة الدرعية، بمشاركة نجوم سباقات السيارات ويستمر لمدة يومين.

وفي السابع من ديسمبر المقبل سيكون زوار الدرعية على موعد مع «نزال الدرعية التاريخي» للملاكمة في اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الملاكمين، البريطاني آنتوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز، مع نزالات أخرى تسبق هذا الحدث، لتشهد الدرعية في الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر 2019 بطولة كأس الدرعية للتنس التي سيشارك فيها 8 لاعبين عالميين من الطراز الرفيع، فضلا عن وجود نخبة من الفرسان العالميين في مهرجان الدرعية للفروسية الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 12-14 و19-21 ديسمبر.

وسيحيي نخبة من الفنانين العالميين في مهرجان الدرعية مجموعة من الحفلات الموسيقية الفريدة التي تمثل جزءا من موسم الدرعية الرياضي الترفيهي، حيث ستقوم فرقة «إماجن دراغونز» بإطلاق المهرجان من خلال إحياء حفلها الغنائي بعد انتهاء سباق اليوم الأول من سباق فورمولا إي الدرعية في 22 نوفمبر. وستكون «واحة الدرعية» الوجهة الترفيهية الأولى لشتاء الدرعية المميز بمعالم بارزة كـ «عجلة الدرعية» التي ستضيء سماء المدينة، وبأقسامها الأربعة: الطبيعة، الخيال، الانعكاس، الاندفاع، وإلى جانب الواحة ستبرز «تجربة البجيري» بقسميها (الدرعية ديزاين - المطاعم الفاخرة)، باستقطابها نخبة من مصممي الأزياء الفاخرة ومجموعة من أشهر المطاعم العالمية.

أرقام متوقعة لموسم الدرعية: