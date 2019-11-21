شكرا لقرائتكم بيكيتى سيلفا ينتظم فى مران الإسماعيلى استعدادا لملاقاة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المران تدريبات خاصة على كيفية التحرك ككتلة واحدة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية وسبل استغلال التسديدات فى تسجيل الأهداف. Advertisements كما تطرق المران لتدريبات حول كيفية الاحتفاظ بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم ايقافها عدة مرات من اجل اصلاح الاخطاء.

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