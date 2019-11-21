شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مش هنلعب السوبر الأفريقى فى قطر لو السماء انطبقت على الأرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح مرتضى منصور خلال الإذاعة التونسة قائلا " : احنا هنلعب في تونس مش هنلعب في قطر لو السماء انطبقت على الأرض، قرار الاتحاد الأفريقي ميلزمنيش، هنعلن قرار مجلس الادارة يوم الثلاثاء " .

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وأشار مرتضى منصور أنه سوف يقوم بالاعلان عن هذا الامر يوم الثلاثاء القادم عقب أجتماع مجلس ادارة النادى الأبيض .

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً خلال الفترة الجارية لحسم موقف النادى الأبيض من خوض مباراة كأس السوبر الإفريقى من عدمه التى تجمع بين الترجى التونسى والفريق الأبيض، التى ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد إقامتها يوم 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".