شكرا لقرائتكم تذكرتي تعلن نفاذ تذاكر مباراة منتخب مصر الوطني أمام كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعلن شركة تذكرتي عن نفاذ تذاكر مباراة منتخب مصر الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والمقرر اقامتها غدآ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.

وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما ينتظر حسم صاحب البطاقة الثالثة، من خلال مباراة جنوب أفريقيا وغانا.