شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل "شيف" الزمالك إلى الكونغو قبل سفر البعثة استعدادا لمواجهة مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقرر سفر الشيف الخاص ببعثة الزمالك يوم 26 من شهر نوفمبر الجارى بينما ستغادر البعثة البيضاء، القاهرة، فى اليوم التالى استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولى فى اللقاء الذى يديره طاقم تحكيم مكون من:"الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان حكماً للساحة، التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابونى بيير أتشو حكما رابعا".
ويتواجد فريق الزمالك فى المجموعة الأولى من منافسات دورى أبطال إفريقيا التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى وجاء قرار مسئولى الزمالك بسفر "الشيف" مبكراً وذلك للتنسيق مع إدارة فندق إقامة الفريق بشأن الوجبات التى ستتناولها بعثة الأبيض فى الكونغو.
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