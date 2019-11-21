ثلاثي منتخب مصر الاولمبي يتنافسون علي لقب الأفضل في افريقيا...

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جدة - عمرو شويل ويواجه المنتخب الوطني الاولمبي ، نظيره كوت ديفوار غداً الجمعة ، في نهائي بطولة افريقيا تحت 23 عام . وظهر قائد منتخب كوت ديفوار في المنافسة أيضاً مع ثلاثي المنتخب الاولمبي علي لقب الأفضل في البطولة الافريقية . Advertisements وتحسم مباراة النهائي غداً ، بشكل كبير الفائز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا . وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما ينتظر حسم صاحب البطاقة الثالثة، من خلال مباراة جنوب أفريقيا وغانا.

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