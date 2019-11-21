شكرا لقرائتكم راشفورد: سولشاير رجل عظيم ولا أحد أفضل منه لمانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن مدرب الفريق النرويجي أولي جونار سولشاير هو الشخص المناسب لتولي مهمة الفريق.

وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: بالنسبة لي لا يوجد أي تردد في توقيع عقد جديد مع الفريق، سيكون الشيء نفسه بالنسبة لسولشاير أيضًا، أستطيع أن أرى كيف يفكر، وماذا يريد للفريق أن يكون عليه.

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وتابع راشفورد: نحن نريد الأشياء ذاتها بالنسبة للفريق، سولشاير رجل عظيم وهو يولي الفريق اهتمامًا من قلبه، لذلك لا يوجد شخص أفضل منه لتولي المهمة في رأيي.

وتعرض مانشستر يونايتد لأسوأ بداية للفريق في بطولة الدوري منذ 33 عامًا، لكنه نجح بعد ذلك في العودة لنغمة الانتصارات بتحقيق فوزين في أخر ثلاث مباريات بالمسابقة.

وبعد مرور 12 مباراة، يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بفارق تسع نقاط عن أصحاب المراكز الأربعة الأولى، لكن الفريق مازال في المنافسة القاب الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.