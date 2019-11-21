مفاجأة.. النصر يعلن عن أول صفقاته الشتوية

الخميس 21 نوفمبر 2019

النصر السعودي Advertisements

ذكرت صحيفة " المواطن" السعودية استقرار نادي النصر على الصفقة الأولى التي يود إبرامها في الميركاتو الشتوي، من أجل المنافسة بقوة على كل الألقاب التي يشارك بها في موسم 2019-2020 وخاصة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن مسؤولي النصر ينتظرون موقف النجم الدولي الجزائري جمال بلعمري مدافع فريق الشباب مع ناديه، وذلك من أجل التعاقد معه في في انتقالات يناير 2020 أو الانتظار حتى صيف 2020 للتعاقد معه بصورة مجانية على سبيل الانتقال الحر.

ويسعي فريق الشباب الي بيع اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم للاستفادة بثمنه علي ان يرحل مجانا في نهاية الموسم الجاري ، لان عقد اللاعب ساري حتي نهاية الموسم .