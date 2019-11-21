نجم ريال مدريد يغيب شهر ونص للاصابة 

الخميس 21 نوفمبر 2019

فاسكيز

يعاني ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الاصابات التي تضرب الفريق حيث انضم الي قائمة الاصابات لاعب جديد بعد فترة التوقف الدولي .

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وأظهرت الفحوصات الطبية التي اجريها الجهاز الطبي لريال مدريد للاعبه لوكاس فاسكيز اليوم، انه يُعاني من كسر في اصبع قدمه اليسرى .

وكشفت الفحوصات ان فاسكيز يعاني من اصابة كسر في اصبع القدم اليمني وقد اعلن طبيب الفريق ان اللاعب سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف .

وعاد ريال مدريد الي نغمة الانتصارات من جديد بعد فوزه علي جالطة سراي ذهابا وايابا في بطولة دوري ابطال اوروبا والتي يتزعمها الملكي ب١٣ بطولة في تاريخه