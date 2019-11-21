شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميودراج يسيتش الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الجزيرة في مباراة الإياب من دور ال16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. الإسماعيلي يلاقي نظيره الجزيرة الإماراتي يوم 26 نوفمبر الجاري، في إطار الدور الـ16 من البطولة العربية. شهدت القائمة ضم كل من محمد مخلوف لاعب الوسط بجانب محمد عمار مدافع الفريق الشاب. وغاب كل من محمد صادق بجانب إبراهيم أبواليزيد ومحمد الشامى لأسباب متنوعة. Advertisements قائمة الإسماعيلي لمباراة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية: حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبدالمنصف. خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم. خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، أحمد مدبولى، همام طارق، عبدالرحمن مجدى، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتى. خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجزيرة الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.