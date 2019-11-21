شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يحذر من المبالغة في تقييم فريق ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر المدير الفني للفريق الأول لنادي ليفربول، يورجن كلوب، من المبالغة في تقييم فريقه خاصة في ظل قدرتهم على الفوز بأصعب مباريات الموسم وعدم تعرضهم لأي هزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليفربول في تحقيق 10 نقاط هذا الموسم، رغم تأخره في النتيجة أمام المنافس ليحافظ على صدارته وفارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وأكد المدرب الألماني أهمية الثبات العقلي في كرة القدم في حواره مع صحيفة «The Athletic» البريطانية وقال: «الثبات العقلي من أهم الأشياء لأي رياضي».

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وتابع: «من الممكن أن يمتلك اللاعب إمكانيات فنية رائعة، لكن إذا لم يكن جاهزًا ذهنيًا لن يستطيع تقديم مستواه المعهود».

وأضاف: «كرة القدم والحياة العادية متشابهتان، لأن الخطوة الأولى لتحقيق ما ترغب به هو التفكير ومدى قدرتك على القيام بشيء ما وتبحث عن طريقة أو بأخرى لتحقيقه».

وواصل تصريحاته: «كأفراد في منظومة كرة القدم، علينا بالتجربة حتى نتعلم من أخطائنا، إذا كنت شخصًا طبيعيًا فستواجه الكثير من التحديات وإذا لم تكن فستخشى دائمًا من الفشل».

وعن تأخر ليفربول في النتيجة أمام أستون فيلا بعد هدف تريزيجيه في ملعب «فيلا بارك» ونجح في الريدز في تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة بهدفين آندي روبرتسون وساديو ماني، قال كلوب: «لا يمكنك أن تطلب من اللاعبين أن يهاجمون الخصم وينفذون في نفس اللحظة، ولكن كل ما تستطيع أن تقوله هو أن مازال هناك 10 دقائق متبقية وبإمكانكم حصد الثلاث نقاط».

واستمر: «الآن، تتحدث الناس عن ما نحققه ولكن هذا ثمار ما زرعناه على مدار السنوات الماضية ولكني لا أشعر بالارتياح في الحديث عن ذلك لأنني اعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه وكل ما أفكر فيه هو أننا يمكننا التسجيل في أي وقت».