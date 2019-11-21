شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: قادرون على التتويج والحديث عن ضم صلاح سابق لأوانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، جاهزية الفراعنة للفوز على كوت ديفوار فى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية.

وقال غريب، فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق المباراة، أمس: «أمر رائع أن نبقى لليوم الأخير بالبطولة ونخوض النهائى ويرتفع علم مصر على منصات التتويج، أهنئ كوت ديفوار على الوصول للنهائى والتأهل للأولمبياد ويستحق الفريقان الصعود.

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وأضاف أن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 كان نتيجة لعمل دؤوب، مؤكدا عزم الجميع استكمال الفرحة بالفوز بكأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولمبية، وهو ما يجعله يكرر دعوته مرة أخرى لجماهير الكرة المصرية لمؤازرة المنتخب.

وعن انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للقائمة النهائية التى تخوض أولمبياد طوكيو، قال غريب: صلاح شرف الكرة المصرية دوليًا ومنتخبنا سيخوض مباراة مهمة فى الدور النهائى لحصد بطولة تعيد هيبة الكرة المصرية.

وأضاف: «منذ 4 شهور وعلى نفس الملعب ودعنا أمم إفريقيا للكبار وكنا نبكى وفى قمة الحزن وفقدنا الأمل فى الكرة المصرية، الآن نملك فريقاً قوياً وجيلاً رائعاً وعلينا أن نفكر فى مستقبل الكرة فى مصر».

وتابع: «لا يجب الحديث الآن عن انضمام صلاح، اللوائح تسمح لنا بضم 3 لاعبين وسنعلن أسماءهم فى شهر يونيو المقبل، بعد مراجعة اللوائح الخاصة بالبطولة وظروف ومستويات اللاعبين».