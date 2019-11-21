شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يضع كلمة النهاية مع يوفنتوس فى حالة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن العلاقة بين الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، ونادى يوفنتوس، اقتربت من النهاية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الأزمات الأخيرة التى وقعت بين اللاعب ومدربه المخضرم ماوريسيو سارى، إثر استبداله فى المباراة الأخيرة لليوفى فى الدورى الإيطالى أمام ميلان، قبل أن يلحق بمعسكر منتخب بلاده فى تصفيات يورو 2020.

وعاد رونالدو، أمس، إلى تدريبات اليوفى، بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب البرتغالى فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية، حيث سجل صاروخ ماديرا 4 أهداف فى مباراتين وواصل تألقه بقميص منتخب بلاده.

ويجهز رونالدو لعشاء يجمعه بلاعبى البيانكونيرى من أجل الاعتذار لهم عما بدر منه فى مواجهة ميلان.

وفى نفس السياق، كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أنه فى حال انتهاء الموسم الجارى، كسابقه، دون لقب أوروبى، سيعتبر ذلك بمثابة نهاية العلاقة بين النجم البرتغالى وملعب «أليانز ستاديوم» الصيف المقبل.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، فى صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد، فى صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، فيما يحصل البرتغالى على 30 مليون يورو راتبًا سنويا.

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وفشل يوفنتوس فى الفوز بدورى الأبطال فى أول موسم لرونالدو مع الفريق، بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائى عقب الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندى.

من جهة أخرى، أعلن نادى يوفنتوس تجديد عقد مدافع الفريق ليوناردو بونوتشى حتى عام 2024، وذلك بعدما وافق اللاعب على ذلك بعد فترة مفاوضات قصيرة.

وعاد بونوتشى إلى صفوف يوفنتوس مطلع الموسم الماضى بعد رحلة قصيرة إلى صفوف ميلان، وأصبح حاليًا القائد الأول للفريق بعد إصابة جورجيو كيلينى بقطع فى الرباط الصليبى.

وأصدر اليوفى بيانا رسميا أكد فيه إتمام عملية التجديد بنجاح واصفًا ارتباطه باللاعب بالقصة الطويلة، وبموجب العقد الجديد سيبقى بونوتشى معانقًا لألوان البيانكونيرى حتى نهاية موسم 2023 -2024.

يذكر أن بونوتشى كان قد انتقل إلى صفوف البيانكونيرى مطلع موسم 2010/2011 قادمًا من بارى، وقضى فى صفوف السيدة العجوز 7 مواسم، ثم انتقل إلى صفوف ميلان لمدة موسم واحد قبل عودته مجددًا إلى تورينو.