شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو» على رادار 4 أندية أوروبية بعد رحيله عن توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت علاقة الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، مع فريق توتنهام هوتسبير، بعدما تمت إقالته، من تدريب الفريق بعد تحقيقه نتائج سلبية خلال هذا الموسم، وقررت إدارة النادى تعيين البرتغالى جوزيه مورينيو حتى عام 2022.

وكان بوكيتينو قد ارتبط بتدريب عدة أندية خلال الفترة الماضية، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزى، وريال مدريد الإسبانى، نظرًا لعدم تقديمهما مردودا مميزا هذا الموسم تحت قيادة النرويجى أولى جونار سولشاير مع الشياطين الحمر، والفرنسى زين الدين زيدان مع الميرنجى.

مانشستر يونايتد، هو أول الأسماء التى يتم طرحها مباشرة، وسيضع خبر إقالة بوكيتينو، ضغطًا كبيرًا على مدرب الشياطين الحمر أولى جونار سولشاير.

فى نفس السياق، لا يجد ريال مدريد أى مشكلة فى إقالة وتعيين المدربين، وسعى الفريق الملكى للتعاقد مع بوكيتينو فى وقت سابق هذا العام، قبل أن يتم الاستعانة بزين الدين زيدان، مرة أخرى.

ولم يحقق زيدان، النتائج المعهودة مع الميرنجى منذ توليه الميرنجى فى الولاية الثانية حيث يتعرض المدير الفنى الفرنسى لانتقادات لاذعة من جانب جماهير الملكى. فيما يقدم سان جيرمان، نتائج مميزة فى الدورى الفرنسى، ودورى أبطال أوروبا، إلا أنَّ سيطرة الفريق على فرنسا أمر شبه محسوم منذ سنوات، ويبقى الهدف هو نقل النجاحات للصعيد الأوروبى.

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وهناك شكوك من إدارة الفريق الفرنسى تجاه مدرب الفريق توماس توخيل، بعد الإقصاء من دورى الأبطال الموسم الماضى أمام مانشستر يونايتد.

بعد إقالة نيكو كوفاتش، تولى هانز فليك المهمة الفنية للعملاق البافارى بشكل مؤقت، ويبحث البايرن عن اسم كبير لبداية مشروع جديد معه، ويعد توقيت إقالة بوكيتينو مثاليا بالنسبة لبايرن ميونخ.

ويمتلك البايرن، فى قائمته مجموعة من المواهب الشابة، بإمكان بوكيتينو تحقيق النجاحات معها، خلال الفترة المقبلة، كما أن علاقته مع اللاعبين تكون جيدة للغاية.

من جانبه، حرص هارى كين، مهاجم توتنهام، على توجيه رسالة إلى مدربه السابق، ماوريسيو بوكيتينو، بعد رحيله عن السبيرز، حيث قال على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «سأظل ممتنًا وشاكرًا لك على مساعدتى فى تحقيق أحلامى.. لدينا بعض اللحظات الرائعة فى آخر خمس سنوات ونصف، لن أنساها أبدًا».

وأضاف: «كنت مديرى لكنك كنت صديقى أيضًا، أشكرك على هذه العلاقة، وأتمنى لك حظًا سعيدًا فى تجربتك القادمة».