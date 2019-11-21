شكرا لقرائتكم خبر عن مستحقات لوكاس ليما تقود الأهلي إلى «FIFA» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي نانت الفرنسي تقدمت بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد النادي الأهلي، على خلفية عدم حصول النادي الفرنسي على الدفعة المستحقة من انتقال اللاعب البرازيلي لوكاس ليما إلى صفوف الأهلي، البالغة قرابة 3 ملايين يورو.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وكان الأهلاويون قد أصدروا بياناً رسمياً نهاية أغسطس الماضي قدم من خلاله رئيس النادي أحمد الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل على دعمه عدة صفقات أُبرمت قبل إغلاق السوق، من بينها صفقة التعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما.