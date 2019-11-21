طائرات ولي العهد تنطلق لدعم الهلال في النهائي الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

فيما انطلقت أمس طائرتان من الطائرات الأربع التي أمر بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بها لدعم الهلال، ارتفعت معنويات ممثل السعودية بصورة كبيرة وسط الدعم الجماهيري الكبير، استعدادا للنهائي الآسيوي الكبير.

وتنطلق اليوم الطائرتان الأخريان المجهزتان لنقل الجماهير إلى اليابان لمؤازرة الهلال بعد تأخرهما نظرا لعدم اكتمال العدد المطلوب في الطائرة، والذي يصل إلى 120 راكبا، في الوقت الذي تم الاستعانة بالجماهير الذين ينتمون لعضوية القوة الزرقاء.

وحشد الالتراس الخاص بنادي أواروا قواه لرفع معنويات لاعبي فريقهم وشحذ همم من خلال اللافتات المتنوعة وتحفيزهم عند مداخل الفندق وملاعب النادي من خلال إبراز نتائج الفريق التي نجح في تحقيقها ونيل لقب النسخة الماضية 2017.

اللمسات الأخيرة

أنهى فريق الهلال الكروي أمس برنامجه التحضيري الأول بالعاصمة اليابانية طوكيو، استعدادا لمواجهة أواروا في إياب نهائي دوري الإبطال الآسيوي بعد غد، والذي اشتمل على 4 حصص تدريبية شهدت عددا من الجمل التكتيكية التي ينوي المدير الفني رازفان لوشيسكو تنفيذها في نهائي الكأس، بعد أن كسب لقاء الذهاب بالرياض بهدف دون مقابل.

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وسيكمل الفريق حصتيه التدريبيتين اليوم وغدا في ضاحية سايتاما التي ستشهد النزال الآسيوي، والذي سيشهد تخفيفا في الأثقال التدريبية بقصد عدم إجهاد اللاعبين قبل المباراة ووضع اللمسات الأخيرة اليوم للطريقة التي سيلعب بها نهائي بطولة الأندية الآسيوية في نسختها الحالية.

تحصين الزعيم

وعكفت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل على رسم طوق إداري محصن حول الفريق من خلال اختيار السكن القريب من الملاعب التدريبية وملعب سايتاما الذي سيلعب فيه الفريق لقاءه الأحد، إضافة إلى عزل طابق البعثة الهلالية وصالة الطعام عن رواد الفندق الذي تقطنه البعثة الهلالية، والتي غيرت مرارا مداخل ومخارج الفندق تفاديا لمواجهة الجماهير اليابانية والسعودية، التي توافدت على مقر إقامة الفريق، رغبة من الجهاز الفني والإدارة الهلالية في تأمين الأجواء للاعبين.

دعم معنوي

ويحضر رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل النهائي الآسيوي، حرصا على دعم الهلال في هذه البطولة، وتشجعيا للاعبين في رفع اسم الرياضة السعودية في كل المحافل الدولية والقارية.

تشجيع ومؤازرة

خصصت عدد من القطاع والدوائر الحكومية شاشات تلفزيونية عملاقة لتمكين موظفيها ومراجعيها من متابعة نهائي الأندية الآسيوية الذي يتزامن مع الساعة الأخيرة لنهاية الدوام الرسمي، حيث خصصت وزارة التجارة والاستثمار قاعة مخصصة لذلك، ومؤسسة النقد العربي السعودي أماكن في مختلف فروعها لمتابعة المباراة، وكذا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الاتصالات التي خصصت مكانا كبيرا في مسرحها لعرض المباراة بصورة مباشرة.