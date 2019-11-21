شكرا لقرائتكم باولن فوافى يعود للقاهرة للانضمام لمصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود بعد غد السبت باولن فوافي لاعب مصر للمقاصة الي القاهرة للمشاركة في تدريبات فريقه، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها 26 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

وتأخر عودة فوافي الي مصر عقب مشاركته مع منتخب بلاده مدغشقر في تصفيات أمم افريقيا 2021 ، بسبب مواعيد رحلات الطيران ، حيث خاض اللاعب مباراة في النيجر ، ومن المقرر ان يصل الي القاهرة بعد غد السبت، بعدما كان محددا غدا الجمعة لعودته الي القاهرة.

يذكر ان الاثيوبي شيملس بيكلي والاوغندي أوتشو وصلا للقاهرة اليوم ، ويشاركان في التدريبات غدا، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في تصفيات أمم افريقيا 2021.