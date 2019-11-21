شكرا لقرائتكم سيدات الزمالك يفزن في دورى السلة بحضور مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجه المستشار مرتضى منصور التهنئه للجهاز الفني والاعبات عقب الفوز علي فريق الترام اليوم.
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