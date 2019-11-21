شكرا لقرائتكم سيدات الزمالك يفزن في دورى السلة بحضور مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بقيادة مصطفي هدهود علي فريق الترام بنتيجة 32/75 خلال اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات دور ال 8 لبطولة الدوري الممتاز الف للموسم الرياضي 2019/2020 . وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هاني زاده عضو المجلس علي التواجد بمباراة اليوم ومؤازرة الاعبات وحثهم علي الفوز دائما وحصد البطولات. ووجه المستشار مرتضى منصور التهنئه للجهاز الفني والاعبات عقب الفوز علي فريق الترام اليوم.

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