النقاز وساسي ينتظمان في تدريبات الزمالك غدا...

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جدة - عمرو شويل النقاز وساسي ينتظمان في التدريبات غدًا



ينتظم التونسيان حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق غدا الجمعة.

ومن المنتظر وصول الثنائي في الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الانضمام لمنتخب تونس.

أكد عصام مرعي المدرب بالجهاز الفني للفريق، أن الجهاز الفني اطمأن على إصابة فرجاني ساسي والتأكد من أنها إصابة ليست مقلقة، مؤكدا أن هناك وقتا كافيا لتجهيز ساسي في ظل غيابه عن مباراة انبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

أضاف انه سيكون جاهزا بعدها بالشكل المطلوب من الناحية الطبية كون الإصابة طفيفة للغاية.

بن شرقي يخوض تدريبات تأهيلية منفردة



خاض المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكروي الأول بنادي تدريبات تأهيلية منفردة تحت قيادة عمرو المطراوي خلال تدريبات الفريق اليوم.

جاء ذلك في ظل معاناة بن شرقي من شد عضلي خفيف.

طارق حامد يكتفي بتدريبات تأهيلية في الجيم



خضع طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك بسبب الإجهاد الذي يعاني منه بعد عودته أمس من معسكر المنتخب الوطني.

واكتفى حامد بالتدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم.

مدرب الزمالك يطمأن على جاهزية الكابتن



شارك حازم إمام لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال المران وذلك بعد اقترابه من التعافي من الإصابة بالشد العضلي الذي كان يعاني منه.

وخاض اللاعب الدولي الشهير تدريبات تأهيلية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للتأكد من جاهزيته للدخول في في حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو.

رباعي الزمالك الدولي ينتظم في التدريبات



انتظم الرباعي الدولي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وشارك محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو" في التدريبات الجماعية للفريق وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

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ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

إصابة محمود شيكابالا في تدريبات الزمالك



تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

يسابق الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الزمن لإعداد محمود عبد الرازق شيكابالا قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وخضع شيكابالا اليوم خلال تدريبات الزمالك لتدريبات تأهيل تحت اشراف الجهاز الطبي للزمالك والمعد البدني

تدريبات تأهيلية لشيكابالا بعد مشاركته في بداية المران اليوم بشكل طبيعي وذلك بسبب آلام بسيطة في القدم.

وطالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو اللاعب بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم.

محمد عبد الغني يظهر في التدريبات الجماعية للزمالك



انتظم محمد عبد الغني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وشارك اللاعب في التدريبات عقب منح اللاعب من الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر لمشاركته بعد فترة تأهيل ماضية خضع لها بسبب الآم تعرض لها أعلى الظهر.

وظهر محمد عبد الغني خلال تدريبات الفريق اليوم بصورة رائعة جعلت الطمأنينة تظهر على الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

ويأمل المدير الفني للفريق في اكتمال عقد الفريق بمشاركة جميع اللاعبين قبل استئناف مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي يستهل بعد التوقف بمواجهة انبي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك نظيره انبي في الدوري المصري الممتاز يوم الأثنين المقبل وذلك عقب ختام فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.